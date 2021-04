Telia soovitused nädalavahetuseks: vaata Oscari-filme ja otsusta, kes on kuldmehikese vääriline

"Sound of Metal" (2019)

Kuuele (sh. parima filmi) Oscarile ja Kuldgloobusele kandideeriv suurepärane draama. Ruben (Riz Ahmed, "Rogue One: Tähesõdade lugu") on trummar metal-duos Blackgammon. Bändi laulja on tema tüdruksõber Lou (Olivia Cooke, "Valmistub esimene mängija"). Nad elavad oma autoelamus ja sõidavad mööda Ameerikat kontserte andes ringi. Kui Rubeni kuulmine halveneb, hakkab ta uurima oma tervisehäda põhjuseid. Peagi selgub, et muusikul pole kurdiks jäämisest pääsu. Ruben on veendunud, et ta karjäär ja elu on läbi, kuid saatusel on temaga omad plaanid.

"Lammas Shaun. Film. Farmigeddon" ("A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon", 2019)

Parima joonisfilmi Oscarile kandideeriv vahva animakomöödia, mis võitis nii laste kui täiskasvanute südamed. Kõigile teada-tuntud nutikat lammas Shauni ootab ees uus seiklus. Nimelt kukub tema kodufarmi lähisel taevast alla erakordsete võimetega tulnukas. Shaun otsustab nunnu külalise koduplaneedile tagasi aidata, aga see missoon on ohlik, kuna tema uut sõpra jahib ka kurjade plaanidega Tulnukate Tuvastamise Ministeerium.

"Emma" (2020)

Romantiline komöödia, mis põhineb Jane Austeni romaanil ja kandideerib parimate kostüümide ja parima jumestuse Oscarile. On 19. sajand Inglismaal. Emma Woodhouse (Anya Taylor-Joy, "Nõid") on kauni välimusega, jõukas ja nutikas aadlipreili. Oma väikeses uimases kodualevikus on ta tõeline emamesilane, kelle ümber tiirleb kogu kohalik seltsielu. Ta otsustab hakata omavahel paarikesi kokku passitama, ent kõik ei kulge nii ladusalt nagu Emma oli planeerinud. Peagi on neiu mässitud intriigide ja valestimõistmiste võrgustikku. Kuid kas ka Emmal endal õnnestub kogu selle segaduse käigus armastus leida?

"Järgmine ring" ("Another Round", 2020)