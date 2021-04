IN MEMORIAM | Oscaritel mälestati aasta jooksul elavate seast lahkunud filmiinimesi ja -näitlejaid

Viimasena näidati tänavust Oscari nominenti, Chadwick Bosemani, kes suri augustis vaid 43-aastasena käärsoolevähki. Boseman oli nomineeritud parima meesnäitleja Oscarile oma rolli eest filmis "Ma Rainey's Black Bottom" ja kui tavaliselt kuulutatakse viimasena välja parima filmi Oscar, tehti seda tänavu enne parima mees- ja naispeaosalise teatamist. Arvati, et meespeaosa Oscar läheb Bosemanile ja just seetõttu lükati parima meespeaosatäitja auhind gala lõppu. Oscar läks aga Anthony Hopkinsile rolli eest filmis "The Father". Hopkins postitas oma mõrumagusa tänukõne Instagrami, kus sõnas, et ei uskunud, et veel 83-aastasena Oscari võidab ja see on tema jaoks väga ootamatu. Ta avaldas austust kaasnominent Chadwick Bosemanile, tänas kõiki ja kordas veelkord, et ei osanud võitu oodata.