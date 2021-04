108. Kinoveebi Jututuba | Kas lõpuks tehti siis ka hea "Mortal Kombati" film?

"Kinoveebi Jututoa" 108. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite ( Amazon Prime Video , Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud ("Mare of Easttown", "The Falcon and the Winter Soldier", "Shadow and Bone", " Mortal Kombat " jpm.)

24:48 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud? (Prodigal Son, Mare of Easttown, The Falcon and the Winter Soldier, The Nevers, Utmark, Shadow and Bone, Beasts Clawing at Straws, Night in Paradise.)