Euroopa noored valisid oma lemmikfilmi

Noorte lemmikuks osutunud Norra seiklusfilm "Üle piiri" (rež. Johanne Helgeland) jõuab peagi Eesti kinoekraanidele. Selle peategelasteks on 10-aastane Gerda ja tema vend Otto, kes peavad aitama kahel lapsel II maailmasõja ajal üle piiri Rootsi põgeneda. Filmi aluseks on ka Eestis tuntud Norra kirjaniku Maja Lunde samanimeline jutustus.

Kuigi kandideerinud kolmest filmist jõuab Eesti kinodesse vaid "Üle piiri", on teised filmid juba või peagi saadaval voogedastuskanalites. Mitmed Euroopa Filmiakadeemia Noore publiku auhinna varasemate aastate nominendid on eestikeelsete subtiitritega kättesaadavad erinevatel voogedastusplatvormidel. Täpsem info filmide vaatamiseks on lehel yaa.europeanfilmawards.eu.