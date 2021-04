Telia käesoleva nädala filmisoovitused: sõit nagu Ameerika mägedel, sünge Euroopa draama ja palju muud

Auhinnatud Vene režissööri Ivan I. Tverdovski ("Zooloogia") loodud draama, mis valmis koostöös Eestiga. Film jutustab 2002. aastal toimunud Nord-Osti pantvangikriist. Kloostris elav Nadja saabub Moskvasse, et Dubrovka teatris traagilise sündmuse aastapäeval mälestusõhtu korraldada. Sündmuspaika tagasi minek ja teiste kannatanutega kohtumine toob üles hulga allasurutud tundeid. Lisaks peab Nadia silmitsi seisma oma Moskvas elavate võõrandunud pereliikmetega. "Koverents", mis esilinastus Veneetsia filmifestivali raames Giornate degli autori programmis, on auhindu võitnud nii Riias, Sevillas, Kairos kui mujal. Filmi peaosas mängib Natalja Pavlenkova ("Zooloogia"), selle originaalmuusika autor on Eesti helilooja Sten Sheripov (" Võta või jäta ").

"Püha hirve tapmine" ("The Killing of a Sacred Deer", 2017)

Õudusfilmi elementidega omapärane draama, mis kandideeris Cannesis Kuldsele Palmioksale. Tunnustatud režissööri Yorgos Lanthimose ("Soosik") käe all valminud filmi peategelane on kirurg Steven, kes elab pealtnäha täiuslikku elu – tal on hea töö, kena kodu, piltilus naine ja toredad lapsed. Peagi selgub aga, et kirurg on hakanud kohtuma 16-aastase Martiniga, kelle isa suri Steveni opilaual. Arst tutvustab Martinit ka oma perekonnale ja sealt edasi võtab lugu üha süngemad pöörded… Filmis mängivad Colin Farrell ("Miami Vice"), Nicole Kidman ("Moulin Rouge!"), Barry Keoghan ("Dunkirk") jt.