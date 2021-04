Rein Pakk: mitmel rindel saab edukalt töötada ainult nii, et ühel rindel töötades puhkad teisest

Reinul on keeruline välja tuua enda projektide seast lemmikuid, kuid need, kus ta sai tekitada vaatajates häid emotsioone, on tema edetabelis esimeste hulgas. “Mul on hea meel, et ma ei oska lemmikuid valida. Hea meel sellepärast, et järelikult on lemmikuid palju ja mitmel põhjusel. Kindlasti on lemmikute hulgas “Alo” – super arendus ja ettevalmistus ning loov õhkkond. Väga hea on olnud teha ka „EnsV“ viimast hooaega ja kui enda kirjutatud ning lavastatud monoetendus toob Solarise maja kontserdisaali täiesti täis ja kaks tuhat inimest naerda rõkkavad, siis on ikka top kolm tunne küll. Seda on juhtunud korduvalt, ma arvan, et sama palju kui tänasel Alexela-nimelisel kontserdimajal nimesid on olnud. Wow, mis egotrip nüüd tuli..” muheleb Rein. “Ah, samas, mis seal ikka, tagasihoidlikkus on ju lihtsalt pahupidi edevus. Samas muusikageenius Quincy Jones ütles, et ego on lihtsalt uhkelt riietatud ebakindlus, nii et ei teagi!” ütles Rein. Samuti toob lemmikute seas Rein välja ka pearolli Urmas Vadi kirjutatud ja lavastatud „Rein Pakk otsib naist“ ning etenduse “Hea Põhjatuule vastu”, millele ta oli lavastaja ja dramaturg. Lisaks sellele on Rein ka kirjutanud raamatu “Aja Teenistus”, mis räägib tema ajateenistusest nõukogude armee lõpuaastatel.