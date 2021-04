Just Filmi noore filmitegija stipendiumikonkursi esimesse vooru laekus 72 taotlust

Konkursi eesmärk on innustada koolinoori filmi tegemist katsetama. Konkursi esimeses voorus otsustas žürii anda välja neli stipendiumi. Stipendiumi antakse sel aastal välja kolm korda (edaspidi neli korda aastas) ning oma ideega olid oodatud osalema kõik õpilased 1. kuni 12. klassini. Järgmistes voorudes kandideerimiseks tuleb esitada taotlus Just Filmi kodulehel www.justfilm.ee. Ühe stipendiumi suurus on 500 €.

Stipendiumi taotlemiseks tuli esitada oma filmiidee kavand või stsenaarium. Filmi žanrile piiranguid ei seatud, sh olid oodatud ka õpilaste animatsiooniideed. Filmi pikkus pidi olema minimaalselt 1 minut. Saadud stipendiumi võib filmitegijate grupp kasutada oma äranägemise järgi, näiteks tehnika rentimiseks, rekvisiitide hankimiseks, transpordikulude katmiseks jne. Kõige tähtsam esitatud stsenaariumi või filmiidee tingimus oli, et laps või noor suudab selle ise ellu viia.

Stipendiumi saajad valis välja seitsmeliikmeline filmiekspertide grupp, kes kõik laekunud tööd mitmes jaos läbi töötasid. Võitjate valimisel lähtuti seatud tingimustest, et film on reaalselt ellu viidav ning seda toetab nii filmi sisu kui planeeritud tegevuste kirjeldus. Žürii otsustas esimeses voorus anda välja planeeritud kolme stipendiumi asemel neli.

Konkursi žürii esimehe Mikk Granströmi sõnul ei oodanud nad nii suurt osalejate hulka: “See oli suurepärane üllatus näha 11. aprilli hommikul, et stipendiumi konkursile on esitanud oma tööd 72 noort erinevatest vanuserühmadest.” Ta lisab: “Laekunud taotluste tase oli kõrge ning oli tunda, kui palju on noored vaeva näinud.”