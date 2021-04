Telia soovitused nädalavahetuseks: algab seriaali "Teenijanna lugu" värske hooaeg

Järjefilm Danny Boyle'i legendaarsele "Trainspottingule", mille lavastas kultusrežissöör ise ja kus peaosades näeb kõiki eelmisest filmist tuttavaid tegelaskujusid. Film kombineerib roppu huumorit, põnevust ja inimlikku draamat. Eelmise "Trainspottingu" sündmustest on möödunud kakskümmend aastat. Tegelased on saanud vanemaks, aga kas ka targemaks? Mark Renton ( Ewan McGregor , "Star Wars") naaseb Šotimaale. Seal ootavad teda Spud (Ewen Bremner, " Pearl Harbor "), Sick Boy (Jonny Lee Miller, "Öö varjud") ja Begbie (Robert Carlyle, "Püksid maha"), kellega koos ta kiirelt uutesse ja veelgi hullematesse jamadesse satub.

Ulmeseiklus, mille lavastas legendaarne M. Night Shyamalan ("Kuues meel"). Filmi peaosi kehastavad isa ja poeg Will Smith ("Mehed mustas") ja Jaden Smith ("Karate Kid"). Inimkond on Maalt juba tuhat aastat tagasi põgenenud ja elutseb Prima Noval. Väejuht Cypher Raige (Will Smith) suundub koos oma poja Kitaiga missioonile ja satub pärast kokkupõrget asteroidiga inimestest hüljatud Maale. Isa on surmavalt haavatud ning nooruke Kitai peab alustama ohtlikku teekonda mööda vaenulikku Maad, et saata välja hädakutsung, mis võiks päästa nende elud.