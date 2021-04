Elisa soovitused nädalavahetuseks: kodumaine suurfilm "O2" ja Oscari-võitjad

Eelmise aasta suurima spioonipõneviku tegevus viib sind Molotovi-Ribbentropi pakti aegsesse Eestisse — aastasse 1939. Eesti Sõjaväeluure kapten naaseb kodumaale, et uurida oma ametivenna salapärast surma. Jälgi ajades joonistub aga üha selgemalt välja Punaarmee Eesti okupeerimise plaan, milles on oma osa mängida Nõukogude sõjaväeluurel. Filmis löövad kaasa mitmed armastatud näitlejad nagu Priit Võigemast, Elmo Nüganen , Doris Tislar , Rein Oja, Indrek Ojari ja Tambet Tuisk .

Trummar ja kunagine heroiinisõltlane Ruben mõistab ühel hetkel, et ta hakkab kaotama oma kuulmist. Arstide sõnul on tema olukord kiiresti halvenev ning peagi võib ta kuulmise kaotada. Kartes, et Ruben taas heroiini hakkab tarvitama, otsustab tema tüdruksõber ta kiiresti kinnisesse kliinikusse saata. Sealt leiab Ruben eest inimesed, kes teda sellisena aktsepteerivad. Peagi tuleb mehel otsustada, kas ta üldse soovib vana elu juurde naasta. Film „Sound of Metal“ võitis eelmisel nädalal kaks Oscarit!