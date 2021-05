109. Kinoveebi Jututuba | Kes tappis Otto Mülleri? Eesti stsenarist kirjutas Viaplay jaoks seriaali

"Kinoveebi Jututoa" 109. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud ( "Shadow and Bone", "For All Mankind", "Invincible", "Q: Into the Storm" jpm.)

1:26:44 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud? (For All Mankind, Invincible, Shadow and Bone, The Nevers, Mare of Easttown, Q: Into the Storm, Beartown, Yasuke, Colette, Sasquatch, Loudermilk.)