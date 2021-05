Telia soovitused käesolevaks nädalaks: kaks suurepärast, aga erinevat dokumentaalfilmi ja muud

"Teel taevasse" ("Meanwhile on Earth", 2020)

Me ei lahku elavate seast enne, kui mõningad praktilised küsimused on lahendatud. Dokumentaalfilm käsitleb elu lõpp-peatust ümbritsevat maailma, nn surmatööstust, kus eksistentsiaalsed küsimused põrkuvad argipäevastega ja pühadus kohtub labasusega. Olukordade kollaažina üles ehitatud film uurib ühelt poolt surma kui ideed oma eksistentsiaalsuse ja pühadusega ning teiselt poolt surma kui tööd oma igapäevaelu rutiini ning harjumuspärase tegevusega.

Kõrgelt hinnatud dokumentaalfilm heidab pilgu profiratturite abiliste julma argipäeva. Neid nimetatakse veekandjateks ja sabassörkijateks. Nad on alati rühma tagaotsas, neil pole õigust saavutada isiklikke võite ja nad ohverdavad oma karjääri tiimikaaslaste hüvanguks. Need imelised kaotajad on profijalgrattaspordi tõelised kangelased. Vaata filmi Go3 Film keskkonnas.