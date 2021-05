Karmid reeglid kaadri taga | 10 üllatavat fakti lapsnäitlejatega töötamise kohta

1. Vanusepiirangud

Erinevad piirangud on loomulikult riigiti ja ka osariigiti erinevad. Mõnes osariigis pole lapsnäitlejatega töötamisel seatud ühtki piirangut, samas lõviosa filmindusest tehakse Californias ja sealsed reeglid on ühed karmimatest. Näiteks peab beebi olema vähemalt 15 päeva vana, enne kui ta võtteplatsile lubatakse. Californias on keelatud palgata enneaegseid imikuid, kes on alla kuu vanad.

2. Tööaeg

Californias võivad alla kuue kuu vanused imikud võtteplatsil olla kaks tundi päevas ja ei tohi sellest üle 20 minuti töötada. Lapsed vanuses kuus kuud kuni kaks aastat võivad võtteplatsil viibida maksimaalselt neli tundi, kuid töötada sellest vaid kaks. Seepärast eelistatakse palgata kaksikuid, sest siis muutub kaks tundi automaatselt neljaks tunniks. Kui üks pole parasjagu tujus, et filmida, saab kasutada teist. Kui vähegi võimalik, eelistatakse kasutada nukku. Imikud võivad töötada ajavahemikus 9:30-11:30 või 14:30-16:30.

Lapsed vanuses 2-6 aastat võivad võtteplatsil olla kuus tundi päevas ja töötada sellest kolm. 6-9-aastased võivad olla võtteplatsil 8 tundi ja töötada sellest neli. 9-16-aastased võivad viibida töökohal 9 tundi ja töötada sellest viis, kui on kooliaeg. Kui on vaheaeg, võivad nad töötada kuni seitse tundi. 17-aastased võivad võtteplatsil olla 10 tundi, millest töötada kuus. Vaheaegadel 8 tundi päevas.

3. Töötamine ei tähenda ainult näitlemist

Kui näitleja on näiteks 8-aastane ja ta võib töötada neli tundi päevas, ei tähenda see, et ta kõik need neli tundi näitleb. Riietumine, grimm ja reisiaeg läheb ka tööajana arvesse. Mida keerulisem kehastatav välimus on, seda vähem aega jääb päevas näitlemiseks.

4. Koolitöö