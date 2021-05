VAATA | Parimad komöödiad, mida maikuus Netflixis vaadata saad

„Bad Trip“ on 2021. aasta Ameerika varjatud kaamera komöödiafilm, mille režissöör on Kitao Sakurai.

Teismeliste komöödiafilm, mille režissöör on Greg Mottola ja produtsent Judd Apatow. Filmis mängivad Jonah Hill ja Michael Cera noori, kes on lõpetamas keskkooli.

3. "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" (2020)

Muusikaline komöödiafilm, mille režissöör on David Dobkin ja mille on kirjutanud Will Ferrell ja Andrew Steele.

4. "Scott Pilgrim vs. The World" (2010)

"Scott Pilgrim vs the World on" 2010. aasta romantiline märulikomöödiafilm, mille on kirjutanud, produtseerinud ja lavastanud Edgar Wright ning mis põhineb Bryan Lee O'Malley graafilisel romaanisarjal Scott Pilgrim.