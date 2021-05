Fännid kurvad | "Grey anatoomiast" lahkub järgmine armastatud näitleja

Selle nädala episoodis said Jackson Avery ja tema eksabikaasa April Kepner (Sarah Drew) taas kokku ja Jackson avaldas oma plaani minna Bostonisse, et oma ema Catherine Foxi fond üle võtta.

"Näitleja, režissööri ja inimesena olen ma ääretult õnnelik, et olen nii palju õppinud. Tänan meie ilusaid fänne, kes hingavad meie jagatud maailma nii palju energiat ja tänu," rääkis Jesse Williams.

Hetkel on originaalosatäitjatest alles vaid nimitegelane Meredith Grey, keda kehastab Ellen Pompeo; Miranda Bailey (Chandra Wilson) ja Richard Webber (James Pickens Jr.) Sarjast on lahkunud mitmed armastatud tegelaskujud: Derek Shepherd (Patrick Dempsey), Christina Yang (Sandra Oh), Alex Karev (Justin Chambers), Callie Torres (Sara Ramirez), Mark Sloan (Eric Dane). Viimati lahkus sarjast Giacomo Gianniotti, kes kehastas Meredith Grey poiss-sõpra Andrew DeLucat.