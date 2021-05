Telia soovitused nädalavahetuseks: mis vahe on mustkunstil ja maagial?

Suurejooneline fantaasiamärul, mis põhineb Stephen Kingi kultuslikel "Tumeda torni" seeria raamatutel. Viimane laskur Roland Deschain (Idris Elba, "The Wire") on lukustatud igavesse võitlusesse Mehega Mustas (Matthew McConaughey, "Elujanu"). Laskuri ülesanne on takistada oma vaenlast, et ta ei saaks kukutada universumit koos hoidvat Tumeda torni. Hea ja kuri kohtuvad lõplikus lahingus, et otsutada maailmade saatus. https://youtu.be/AMbJdEgA7_4