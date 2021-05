Elisa soovitused nädalavahetuseks: mitmeid emadepäevaks sobilikke filme igale maitsele!

Videolaenutuse Teatrilavastuste kausta on üle pika aja jõudnud taas uut sisu! Selleks on Tallinna Linnateatri lavastus „Kurbus ja rõõm kaelkirjakute elus“. Kaasaegse portugali autori Tiago Rodriguese näitemäng viib meid rännakule mööda rahvarohket suurlinna koos üheksa-aastase tüdrukuga, keda tema pika kasvu tõttu on vahel kutsutud Kaelkirjakuks. Varaküps tüdruk, kes isa õhutusel püüab oma maailma läbi mõistete ja sõnade mõtestada, leiab end keerulisest olukorrast. Tema ema on hiljuti surnud ja isa on kaotanud töö. Tal on vaja kirjutada referaat kaelkirjakute elust, kuid nende kodus on Discovery kanal kinni keeratud. Isa kinnitab talle, et kõik läheb hästi, aga isasid ei saa alati uskuda. Niisiis otsustab tüdruk võtta toetuseks kaasa oma parima sõbra, ropu suuga mängukaru nimega Judy Garland, ning otsida üles ainsa inimese, kes saab teda aidata – peaministri. Lavastaja Diana Leesalu ning osades Hele Kõrve, Margus Tabor, Indrek Ojari ning Priit Pius.

Taas pakume teile vaatamiseks suurejoonelist ulmefilmi „Blade Runner 2049“, mis on oodatud järg kultuslikule ulmefilmile „Blade Runner“. Teise osa lugu toimub 30 aastat pärast esimese filmi sündmusi. Uus blade runner on LA politseinik K, kes avastab kaua varjul olnud saladuse, mis võib ühiskonna riismed veelgi suuremasse kaosesse paisata. K avastus sunnib teda otsima Rick Deckardi, endist LA blade runnerit, kes on kolmkümmend aastat kadunud olnud. Peaosades Harrison Ford ning Ryan Gosling.