110. Kinoveebi Jututuba | Netflixi animatsioon "The Mitchells vs The Machines" on lihtsalt võrratu

56:52 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud? (The Mitchells vs The Machines, Tom Clancy’s Without Remorse, Yasuke, The Mosquito Coast, Resident Alien, The Office, The Nevers, Mare of Easttown, John Oliver, Primal, Sasquatch, Star Wars: The Bad Batch, Beartown, One Punch Man, His House, My Octopus Teacher, Jupiter's Legacy)