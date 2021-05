Telia soovitused käesolevaks nädalaks: Oscariga pärjatud joonisfilm "Hing" sobib nii noorele kui vanale filmisõbrale

"Hing" ("Soul", 2020)

Kaks Oscarit võitnud suurepärane animafilm Pixari stuudiolt. Loo peategelaseks on Joe – jazzi-sõbrast muusikaõpetaja. Tal avaneb võimalus esineda linna parimas jazziklubis, kuid samal päeval juhtub temaga õnnetus. Joe satub müstilisse ja salapärasesse paika, kus hinged ootavad maa peale pääsemist. Ta leiab sealt uue sõbra ja üheskoos seiklevad nad nii Maal, kui teispoolsuses, otsides vastuseid elu põhiküsimustele. Tegelastele andsid oma hääled: Tõnn Lamp, Evelin Võigemast, Maarika Vaarik, Anu Lamp, Ülle Kaljuste, Pääru Oja jt.

"Reisijad" ("Passengers", 2016)

Kahele Oscarile kandideerinud ulmedraama. Aurora (Jennifer Lawrence, "Näljamängud") ja Jim (Chris Pratt, "Galaktika valvurid") on reisijad kosmoselaeval. Nad on süvaunes ja neid ootab ees uus elu kaugel planeedil. Miskipärast äratab tehniline rike nad 90 aastat enne sihtkohta jõudmist üles. Aurora ja Jim püüavad aru saada, mis juhtunud on. Kahekesi laeval viibides armuvad nad teineteisesse. Peagi hakkavad noored mõistma, miks nad tegelikult ärkasid.

"Muumid Rivieral" ("Moomins on the Riviera", 2014)

Multifilmis võtab kogu muumide perekonda ette lõbusa seikluse glamuurses Rivieras. Piripiiga on võlutud ühe elumehe tähelepanust ja Muumitroll õpib, et armukadeduse uss võib valusalt hammustada. Kui Muumipapa ühe aristokraadiga sõbraks saab ja endale nimeks de Muumi võtab, katkeb Muumimamma kannatus ja ta naaseb nende usaldusväärse vana laevukese suhtelise rahu rüppe, et oodata, kuni perekond mõistusele tagasi tuleb. Esimest korda elus on muumipere ühtsus ohus. Vaata joonisfilmi Go3 Film keskkonnas.

"Paradiisireisid" ("Paradise Trips", 2015)