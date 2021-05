VIDEO | Mitte lihtsalt näitleja! Tom Cruise sõitis filmivõtetel mootorrattaga kaljult alla

See kõik algas “Mission: Impossible — Ghost Protocol” võtetel, kus ta kõlkus maailma kõige kõrgema hoone otses. “Mission: Impossible — Rogue Nationis” kinnitas ta end lennuki külge, kui see parasjagu lendu tõusis. “Mission: Impossible — Falloutis” rippus ta helikopteri küljes ja ka juhtis masinat ise. Aga nähtavasti sellest näitlejale ei piisanud, sest filmiseeria seitsmendas osas teeb ta mootorrattaga kaldteelt õhulennu otse kaljult alla, loomulikult langevarju abil. Seda peab Cruise oma karjääri kõige ohtlikumaks trikiks. “Kui tuul oleks olnud liiga tugev, oleks see mind kaldteelt maha puhunud. Ma ei tahtnud kaldteel täiskiirusega sõita ja kiviga vastu vahtimist saada ja kui ma oleks õhku tõusnud imelikul moel, poleks me teadnud, mis rattaga juhtuda võib. Mul oli kaldteelt maha sõites aega umbes kuus sekundit, et langevari lahti tõmmata," rääkis mees.