Scarlett Johansson süüdistab Kuldgloobuseid jagavat ühingut seksuaalses ahistamises

Ka filminäitleja Scarlett Johansson on ühinenud HFPA vastu sõnavõtjatega. Ta kutsub kolleege üles HFPA-st seni tagasi astuma, kuni pole tehtud "vajalikku fundamentaalset reformi" organisatsiooni vastuolulise tegutsemisviisi ja liikmete mitmekesisuse puudumise kohta. Ühingule on ette heidetud korruptsiooni ja seda, et nende liikmete seas pole olnud ühtki mustanahalist inimest.

Oma avalduses ütles näitleja, et teda on oodatud auhindade jagamishooajal osa võtma erinevatest tseremooniatest ja pressikonverentsidest, kuid need on tema jaoks HFPA poolt tihti ebamugavaks tehtud: "Minevikus on see tähendanud seksistlikke küsimusi ja remarke konkreetsetelt HFPA liikmetelt, mida võiks pidada seksuaalseks ahistamiseks. Seepärast olen juba mitmeid aastaid keeldunud nende konverentsidel osalemast.

Sel teemal on sõna võtnud ka teised näitlejad, näiteks Mark Ruffalo ja Tom Cruise, kes tagastas kolm võidetud Kuldgloobuse auhinda.

Netflix teatas, et ta ei osale HFPA üritustel enne, kui organisatsioon on oma tõekspidamisi uuendanud ja paljud teised suurfirmad, näiteks Amazon Studios, on HFPA käitumise hukka mõistnud.

HFPA jagas hiljuti oma uut plaani, seega vaid aeg ütleb, kas nende lubatud muudatused ka sisse viiakse.