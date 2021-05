KULDGLOOBUSED | HFPA lubab, et järgmiseks auhinnatseremooniaks on 13% nende liikmetest mustanahalised

"Me oleme pühendunud, et viia vajalikud muudatused sisse organisatsioonisiseselt kui ka filmitööstuses üldiselt. Me teadvustame, et oleksime pidanud tegema rohkem ja varem. Kuigi me näeme seda kui pikaajalist protsessi, oleme me jätkuvalt läbipaistvad, jagame uudiseid ja oleme enesekindlad, et suudame inimeste usalduse meie organisatsiooni ja Kuldgloobustesse taastada."