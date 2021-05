Kuldgloobuste draama | "Emily in Paris" fiasko ja Black Lives Matter vihagrupp

Kõik algas momendil, kui tehti teatavaks Kuldgloobuse nominendid ning kohe hakkas kõigile seal silma üks konkreetne seriaal — „Emily in Paris”. Tegemist on Netflixi originaalse toodanguga ning üldiselt suhteliselt kesiselt vastuvõetud teosega. Prantsusmaal tehti see päris maatasa ning tuntud kriitikud materdasid seriaali mitmelt rindelt, seega paljudes tekkis huvi, et miks „Emily in Paris” ei saanud mitte ainult üht, vaid lausa kaks nominatsiooni — parim komöödiamuusikal ja parim näitlejanna komöödias või muusikalis (Lily Collins).

Ajalooliselt saab öelda, et Kuldgloobused on alati olnud Oscarite eelvaateks, sest need suures osas kattuvad päris hästi. Kohe tõstati küsimus, et miks Darren Stari loodud seriaal on ja samal ajal Michaela Coeli „I May Destroy You” ei ole nomineeritud. Isegi üks „Emily in Paris” stsenaristidest Deborah Copaken oli šokeeritud ja ütles, et „valge ameeriklane müüb luksuslikku valgeks olemist”.

Pärast seda uudist tekkis palju kuulujutte ja artikleid, mis kõik eelkõige võtsid teemaks Kuldgloobuste usaldatavuse. Juba peagi viis LA Times läbi ka endapoolse uurimise ning avaldas artikli, mis tõi välja eetilisi konflikte ja korruptsioonikultuuri. Artiklis toodi välja, et Hollywoodis on levinud pikka aega tõeks muutunud idee, et HFPA liikmeid (neid on kokku 87) on võimalik enda poole kallutada. Tuleb ainult saata üritustele kutseid ning A-klassi staaridega pilte teha lasta.

Muidugi tuli välja, et „Emily in Paris” tegijad lennutasid 30 rahusvahelist ajakirjanikku Pariisi ja panid nad 1400$/öö maksvasse hotelli, et nad saaksid võtteid külastada, staaridega tutvuda ja ennast hästi tunda. Üks liikmetest hiljem ütles, et „nad kohtlesid meid kui kuningaid ja kuningannasid,” andes veidikene aimu ideest, et Kuldgloobust ehk ongi võimalik osta.