Elisa soovitused nädalavahetuseks: tõsielu, draamat ja multikat — midagi kõigile

2021. aasta Oscaritel parima animafilmi ning parima originaalmuusika kategooriates võidutsenud „Hing“ on nüüd ka Elisa videolaenutuses! Joe Gardner on muusikaõpetaja, kes saab oma elu võimaluse esineda linna parimas jazz-klubis. Aga üks väike viga viib mehe New Yorgi tänavalt kuhugi kaugele, maagilisse paika, kus hinged omandavad oma isikupära, veidrused ja huvid, enne kui nad Maale saadetakse. Joe tahab minna iga hinna eest tagasi oma senise elu juurde. Selleks lööb ta kampa ootamatult elutarga noore hingega, kes ei suuda mõista inimeseks olemise võlusid..

Tõsielu sündmustel põhinevas filmis „Miiniväli“ otsustab Teise maailmasõja lõpufaasis Taani sõjavägi ära kasutada oma sakslastest sõjavange. Vastutasuks vabaduse eest peavad vangid kahjutuks tegema Saksamaa poolt peidetud 45 000 miini, mis asuvad Taani rannikul. Olles mineerimise alal väheste kogemustega või hoopis tükis täielikult kogenematud, mõistavad põgenikud peagi, et sõda pole veel kaugeltki hakanud läbi saama.



“100 tänavat” on draama, mis viib vaatajad kaasaegse Londoni tänavatele, kus rullub lahti kolm erinevat lugu. Endine ragbi mängija Max ei suuda kohaneda eluga pärast sportlaskarjääri lõpetamist ning sellest tulenevalt tuleb nüüd võidelda oma abielu püsima jäämise eest. Kingsley on narkodiiler, kelle sooviks on tänavatelt pääseda. Taksojuht George ja tema naine Kathy unistavad laste saamisest, aga karm õnnetus paneb nende unistused proovile. Osades Idris Elba ja Gemma Arterton.

Film „Let Him Go“ on samanimelise raamatu ainetel valminud film mehest, kes kaotab oma poja. Pärast oma poja surma otsustab erru läinud šerif oma naisega kodukoha maha jätta. Koos on vastu võetud otsus päästa oma noor pojapoeg ohtliku perekonna käest. Peaosades näeme Diane Lane’i ja Kevin Costnerit.