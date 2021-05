Telia soovitused nädalavahetuseks: Michelle Pfeiffer ekstravagantse lesknaisena ja Will Smith geniaalse neuropatoloogina

Kuldgloobusele kandideerinud draamakomöödia. Vananev New Yorgi seltskonnadaam Frances (Michelle Pfeiffer, "Ohtlikud suhted") on lesk. Ta on pankroti äärel, sest lootis surra enne kui raha otsa saab. Francesel avaneb võimalus kolida väikesesse tühjalt seisvasse korterisse Pariisis. Ta otsustab sinna elama asuda koos oma veidrikust poja Malcolmi (Lucas Hedges, "Lady Bird") ja kassiga, kes on juhtumisi ta surnud abikaasa reinkarnatsioon.