Filmi- ja seriaalisoovitused | Mida huvitavat pakuvad vaatamiseks telekanalid ja voogedastusplatvormid?

Telia

"Lase tal minna" ("Let Him Go" 2020)

Krimipõnevik. On aasta 1961. Pensionil šerif George Blackledge (Kevin Costner, "Ihukaitsja") ja ta abikaasa Margaret (Diane Lane, "Kaardimaja") elavad koos oma poja perega rahulikku elu Montana rantšos. Ootamatult poeg aga hukkub. Tema naine teeb koos lapsega katse uut elu alustada, aga on selge, et see on mõlemale eluohtlik, sest naise uus kallim osutub väga vägivaldseks. George ja Margaret peavad asuma oma lapselapse elu eest võitlema.

Elisa

"Hing" ("Soul" 2020)

2021. aasta Oscaritel parima animafilmi ning parima originaalmuusika kategooriates võidutsenud „Hing“ on nüüd ka Elisa videolaenutuses! Joe Gardner on muusikaõpetaja, kes saab oma elu võimaluse esineda linna parimas jazz-klubis. Aga üks väike viga viib mehe New Yorgi tänavalt kuhugi kaugele, maagilisse paika, kus hinged omandavad oma isikupära, veidrused ja huvid, enne kui nad Maale saadetakse. Joe tahab minna iga hinna eest tagasi oma senise elu juurde. Selleks lööb ta kampa ootamatult elutarga noore hingega, kes ei suuda mõista inimeseks olemise võlusid..

Home3

„Staten Islandi kuningas“ (The King of Staten Island, 2020)

Scott kaotas 7-aastaselt isa, kuid pole sellest kunagi üle saanud. Olles nüüd 20-aastane, elab noormees endiselt kodus, suitsetab kanepit ja veedab päevi oma semude seltsis. Kuid kui ta ambitsioonikas noorem õde suundub ülikooli ja ema leiab endale uue tuletõrjujast kallima, peab Scott oma leinast üle saama ja leidma viisi, kuidas oma elu taas elama hakata... Kõrgelthinnatud tragikomöödias teevad kaasa Oscari-võitja Maria Tomei, Kuldgloobuse võitja Steve Buscemi, ülipopulaarne koomik Bill Burr ja teised.

Osades: Pete Davidson, Marisa Tomei, Bill Burr, Bel Powley, Maude Apatow, Steve Buscemi

Režissöör: Judd Apatow

ETV2

19.05.2021. 22:00 "Eikusagilt" ("In the Fade" 2017)