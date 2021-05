VIDEOD | Hollywoodi näitlejate prooviesinemised, mis skoorisid või maksid neile kuulsad rollid

1. Jim Carrey

Paljud praegused Hollywoodi kuulsused on pürginud "Saturday Night Live'i" saatesse külalisesinejaks ja nii mõnelgi pole see õnnestunud. Näiteks pole omal ajal saatesse valitud "Sõprade" staari Lisa Kudrow'd, Steve Carrelli ja Kevin Harti. Ka Jim Carrey on üks nendest. Mees käis prooviesinemisel lausa kolm korda, see oli 80. aastatel, kui Carrey oli 18. Toona ei naeratanud Carrey'le õnn, kuid nüüdseks on mees saates teinud mitmeid külalisesinemisi ja lausa kolmel korral "Saturday Night Live'i" juhtinud.

2. Miley Cyrus

Miley Cyrus kandis viimasel "Hanna Montana" prooviesinemisel särki, kus oli kirjas "I should have my own TV show" ("Mul peaks olema isiklik telesaade" - eesti k).

3. Henry Thomas

Steven Spielberg andis Elliotti rolli 9-aastasele Thomasele, kui viimane suutis "E.T" prooviesinemisel käsu peale nutta.

4. Rachel McAdams

Just see prooviesinemine garanteeris McAdamsile rolli romantilises filmis "The Notebook".

5. Robert Downey Jr.

Mehe sarkastiline prooviesinemine teenis talle Tony Starki rolli.

6. Matthew McConaughey

22-aastane McConaughey rabas režissööri linateose "Dazed and Confused" prooviesinemisel, mis sai mehe esimeseks suureks filmiks.

7. Marlon Brando

23-aastane Brando soovis rolli filmis "Rebel Without a Cause", kuid see anti hoopis James Deanile.

8. Mitmed kuulsused

Mitmete näitlejate prooviesinemised, kes kõik proovisid saada rolli seriaalis "The Office", kuid tulutult.