Eesti Rahvusringhäälingu telekanaleid näeb vanade seadmetega selle aasta lõpuni

“Uuele standardile üleminek ei saa toimuda kiirustades ja et see protsess kulgeks televaatajatele võimalikult valutult, peaks ettevalmistusaeg olema võimalikult pikk. Saan kinnitada, et ERR saab paralleeledastust rahastada vähemalt selle aasta lõpuni,“ ütles rahvusringhäälingu juhatuse esimees Erik Roose.