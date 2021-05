TREILER | Kuue Tonyga pärjatud Broadway hittmuusikalist "Dear Evan Hansen" saab film

"Dear Evan Hansen" räägib ärevil ja isoleeritud keskkooliõpilasest, kes kirjutab endale kirja. Tema klassikaaslane Connor Murphy saab kirja enda kätte ja sureb oma käe läbi, see kiri taskus. See tekitab Connori vanemates valearvamuse, et Evan on kuidagi Connori surmaga seotud.