FOTOD | Kodumaise komöödia "Jahihooaeg" võtted lõppesid maikuises lumesajus

"Klassikokkutuleku" tegijate uusim film toob juba selle aasta lõpul kinoekraanile meeste asemel kolm säravat ja võimsa karakteriga naispeategelast. Kogu film on tulvil särtsakaid seiklusi ja teravat huumorit.

Eluga puntrasse jooksnud Eva, kelle rollis astub üles Harriet Toompere, on hiljuti lahutanud ja kardab nüüd kaotada nii oma poja kui ka sõbranna Marleeni (Mirtel Pohla) eksmehe (Hendrik Sal-Saller) uuele ja nooremale kallimale Isabelile (Grete Kuld). Et oma positsioonid tagasi võita, läheb Eva koos sõbranna Marleeni ja oma särava rivaali Isabeliga road-trip'ile, mis viib naised kokku ülikoomiliste äpardustega, veelgi koomilisemate tülidega, päris tõelise jahipidamisega ja eelkõige iseendaga, et keset jõulusaginat mõista, mis ikkagi elus kõige olulisem on.

Filmi produtsent Veiko Esken võtab võtteperioodi kokku sõnadega: "Jõulufilmi tegemine kevade hakul osutus oodatust keerulisemaks. Loodus tärkas talveunest tohutul kiirusel ja pidime viimastel võttepäevadel nägema kurja vaeva, et film usutavalt filmilindile talletada. Õnneks on mitmeid töömeetodeid vältimaks liigset kevadrohelust kaadrinurgas või lauluhoos linnuparve heliribal. Usun, et võttemeeskond sai oma tööga suurepäraselt hakkama ja käesoleva aasta detsembris saavad kõik seda lustakat jõululugu suurelt ekraanilt kogeda.“

Filmi viimased võttepäevad leidsid aset saginat täis Tallinnas, kus peamised võttekohad toimusid Rocca Al Mare keskuse Jahipauna värskelt avatud kaupluses ja O`Learys meelelahutuskeskuses. “Jahipaun aitas filmi ka kogu jahivarustuse ja kostüümi osas, mida tulevikus ekraanil näeb,” lisas Veiko Esken. Lisaks neile võtetele leiab Laulasmaa LaSpas aset suur hulk filmi sündmustest, kuid naiste seiklused filmis kulmineeruvad hoopis Pärnus ja Pärnumaal, kus ootavad juba ammu tuttav mererand ja armsad linnavaated.