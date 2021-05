Apollo kino tegevjuht Kadri Ärm: probleeme on suurte kinode mehitatusega Tallinnas

Kõik Apollo kinod 24. mail uksi lahti ei tee, kuna on probleeme on suurte kinode mehitatusega Tallinnas. Küll aga lubab Ärm, et hiljemalt 1. juuniks on kõik Apollo kinod avatud: "Töötame täistuuridel!"

Filme saab olema rohkem kui tavapärasel ajal. "Hea uudis on see, et kinodes on väga palju näidata, sest kogu globaalne kinosid puudutav ikaldusaassta on päädinud sellega, et väga palju häid filme, mis on valmis olnud, on riiulile pandud ja nüüd kogu maailma avanedes on neil võimalus linastuda, " rääkis Ärm. Tulekul on suuri rahvusvahelisi hitte, kodumaist toodangut ja Ärmi sõnul saab programmi koostamine piirangute valguses (50% istumishajutatus ja varasem sulgemisaeg) olema neile väga suureks väljakutseks.