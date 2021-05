KINNO SAAB! | 10 filmi, mida Eesti kinode avanedes vaatama rutata

Meri on saladuste varaait! Seal on tohutult palju sellist, mida pole näinud isegi mereelukad! Kes oleks võinud arvata, et kusagil keset ookeani on ammu uppunud linn? Selle pole unustanud mitte üksnes inimesed, sinna ei ole sattunud ja merede asukad. Aga ükskord on ikka esimene kord. Delfiinipoeg Delfi ei ole tavaline mereloom. Taltsutamatu uudishimu viib ta kohtadesse, kuhu teised pole söandnud nina pista. Täiesti juhuslikult eksib unistaja Delfi koos sõbra Zebiga ennenägematusse linna. See on tohutu suur ja salapärane, linna keskel aga kõrgub eresinine kaar. Peagi saab sõpradele selgeks, et see kaar täidab salajasi soove, mida tuleb aga soovida täpselt kaare keskpunktis. Kõik oleks hästi, kui sõprade juttu maagilisest leiust ei kuuleks pealt kurjad moreenid. Neid on rahulik vee-elu ammu ära tüüdanud. Nemad ihkavad Kalalinna valitseja, kaheksajalg Octavianuse trooni.