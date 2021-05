Juba järgmine! "Grey anatoomiast" lahkub järjekordne näitleja

"Greg Germann on koomiline geenius ja me oleme nii õnnelikud, et ta tõi oma andekuse meie seriaali. Hakkame Gregi väga igatsema, aga loodetavasti näeme Tom Koracickut veel!" rääkis sarja stsenarist Krista Vernoff.

Kui vahepeal olid kuuldused, et 17. hooaeg jääb "Grey anatoomia" viimaseks, siis nüüd on kinnitatud, et ka 18. hooaeg on tulekul.