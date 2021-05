TREILER | Viis huvitavat fakti tõsielulisest tragikomöödiast „Staten Islandi kuningas“

Peaosas teeb ilusa esitluse Ameerika koomik Pete Davidson , kelle traagilisel elul see film põhineb. Lavastaja Judd Apatow värskeim teos võeti vaatajate poolt hästi vastu ning see hoiab filmide andmebaasis IMDb sama kõrget hinnangut kui tema hittkomöödia „40-aastane neitsi“. Siinkohal toome teieni viis huvitavat fakti, mis tutvustavad filmi tausta ja selle sarnasust päriseluga.

Filmi alguses veedavad Scott ja tema sõbrad aega vaadates õuduspõnevikku „Esimene patupuhastus“. Tegelaskujud arutlevad, et see film on üles võetud Staten Islandil, mis on tõsi. Tegelikult on see ka humoorikas vihje näitlejanna Marisa Tomeile, kes mängis „Esimeses patupuhastuses“ peaosa ning selles filmis mängib Scotti ema.