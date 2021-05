Tuntud näitlejad, kes surid keset seriaali- või filmivõtteid

Enne Heath Ledgeri ja Paul Walkeriga juhtunut räägiti taolisi nimekirju kokku pannes alati ühest kindlast näitlejast ning muidugi oli see traagilise õnnetuse tagajärjel surnud legendaarse Bruce Lee poeg Brandon Lee, kelle elutee lõppes 1993. aastal 28-aastaselt nüüdse kultusfilmi “Vares” (“The Crow”) võtetel, kui teda tabas kuul relvast, milles poleks tohtinud päriselt kuuli olla. Stseeni järgi pidi näitleja saama kuuli kõhtu ning tulistaja relvas pidid olema paukpadrunid, aga õnnetuse või kokkusattumuse tõttu sattus relva kuuli osake, mis tabas Leed surmavalt. Võtete lõpuni oli jäänud kõigest kaheksa päeva, kuid filmitegijate jaoks tähendas see siiski teatud stseenide ümberkirjutamist ja dublantide kasutamist vajalike stseenide ülesvõtmisel. “Vares” linastus postuumselt ning pühendati Brandon Leele ja tema kihlatule.

Kogu asja muudab veelgi veidramaks see, et Lee suri samas stseenis, milles suri filmi alguses ka peategelane Eric Draven. Nimelt filmiti “Varese” algus üsna võtteperioodi lõpus ja pärast Lee surma kirjutati algus ümber ning korteristseenide loomiseks kasutati ka arvutiefekte.

“Varesele” tehti ka kolm väga kehva järge (“The Crow: City of Angels”, “The Crow: Salvation”, “The Crow: Wicked Prayer”) ning filmi põhjal valmis Kanada teleseriaal “The Crow: Stairway to Heaven”.

River Phoneix oli teismeliste iidol, milleks aitasid teda kujundada filmid “Stand by Me”, “Indiana Jones and the Last Crusade”, “My Own Private Idaho”, “The Mosquito Coast”, “Running on Empty”. Viimase eest kandideeris Phoenix juba 18-aastaselt parima meeskõrvalosa Oscarile.