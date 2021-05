ARVUSTUS | Kliiniliselt steriilne klaustrofoobia subtiitritega

Prantsuse režissöör Alexandre Aja on seni teinud keskpäraseid ja keskpärasest natuke tugevamaid õudusfilme, mistõttu on “Oxygen” tema jaoks samm edasi. Kõnealusel filmil on selgelt rohkem tasandeid kui tüüpilisel nelja või enama järjega slasheril. Samuti on seda keeruline žanriliselt kindla kategooria alla paigutada. Kui sildistamise teed ikkagi minna, siis futuristlik psühholoogiline survival horror on ehk kõige tabavam liigitus, mille mina oskan välja mõelda.