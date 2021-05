Ahistamissüüdistused unustatud? Kevin Spacey naaseb ekraanile

2017. aastal kerkisid Kevin Spacey kohta üles seksuaalvägivalla ja väärkohtlemisega seotud süüdistused ja ta kaotas töö mitmetes filmi- ja seriaaliprojektides. Näiteks lõpetas Netflix temaga koostöö ja ta kaotas rolli populaarses seriaalis "House of Cards".

2017. aasta oktoobris avaldas näitleja Anthony Rapp, et aastal 1986, mil mees ise oli 14-aastane ja Spacey 26, ahistas viimane teda purjuspäi. Pea 20 noormest tulid seejärel välja sarnaste süüdistustega, paljud neist Londoni Old Vici teatrist, kus Spacey kunstilise juhi ametit pidas. Süüdistajate hulgas oli ka Bostoni uudisteankur Heather Unruh, kes väitis, et Spacey oli tema poega väärkohelnud.