"Kaka ja kevad" jõuab kinodesse! Mait Malmsten Kakale hääle andmisest: tulemus on minu meelest täitsa kobe

“Kaka ja kevad” räägib melodramaatilise loo igatsusest, sõprusest, armastusest, selle sünnist ja surmast. Tihti sureb armastus, tihti surrakse armastuse nimel ja armastatuga koos. Et aga eluring toimiks, on armastust alati vaja!

Peategelane Kaka sünnib ühel imelisel kevadpäeval „tänu“ hulkuvale koerale. Saab sõbraks Varblasega, kes talle elutarkusi õpetab. Oma vastvalminud majakeses vaatab Kaka Varblase ja ta armastava pere toimetusi läbi sügise ja talve ning Kakalgi tekib tunne, et ta tahaks omale kaasat. Kevade tulles avastab Kaka oma majakese kõrvalt imeilusa Võilille, kelle ta viivitamatult omale naiseks palub. Võilillepreilil pole abielu vastu kena Kakaga midagi. Kibekiiresti peetaksegi imeilusad pulmad!

"Kaka ja kevade” ning “Eesti matuse” režissöör on René Vilbre ja produtsent Kristel Tõldsepp . Kakale annab hääle Mait Malmsten .

"Olen animeeritud tegelastele alati hea meelega hääle andnud. Kaka polnud selles mõttes erand. Tegemist on ju südamliku armastuslooga. Eks me neid õigeid karaktereid ju veidi ikka otsisime ja tööd oli, kuid tulemus on minu meelest täitsa kobe," sõnas Malmsten Delfi Kinoveebile.