FILMIFAKTID | "Godzilla vs. Kong": nähtamatute jõudude ärgitatud eepiline kahe titaani lahing

Filmis “Godzilla vs. Kong” lähevad müütilised legendid vastamisi aegade suurimas lahingus, kui kaalul on maailma saatus. Kong ja ta kaitsjad võtavad ette ohtliku teekonna, et leida ta tõeline kodu. Nende seas on ka noor orvust tüdruk Jia, kellega Kongil tekkis ainulaadne ja tugev side. Kuid ootamatult satuvad nad kõikjal maailmas hävingut põhjustava raevunud Godzilla teele. Nähtamatute jõudude ärgitatud eepiline kahe titaani lahing on alles sügaval Maa sisemuses asuva mõistatuse algus.

Põnevad faktid:

1. Filmi “Godzilla vs. Kong” tegijate arvates oleksid kaks titaani päriselus New Yorgi Vabadussambast kõrgemad. Kong on ligi 103 ja Godzilla 120 meetrit pikk.

2. Godzilla väljahingatavas õhus võib olla 3,15 x 1014 džauli energiat. Kui Godzillat provotseerida, siis ta lisaks sülgab kiirgavat tuld, vehib tohutu sabaga ja vigastab selgroogu ja saba katvate ohtlike ogadega.

3. Kongi löögi võimsus on Richteri skaala järgi 4,2. Titaan võitleb nagu kakleja, ta liigub kiirelt ja ajab vastase oma toore jõuga segadusse.

4. Lavastaja Adam Wingard lasi “Godzilla vs. Kong” võtetel sageli muusikat mängida, et filmitava stseeni meeleolu luua. Ta mängis vahel näitlejatele heliefekte ka ette, et nad saaksid hiljem visuaalefektide käigus lisatavaid 90-meetriseid titaane ette kujutada ja neile reageerida.

5. Alexander Skarsgard kujutas oma tegelaskuju, Monarchi geoloogi ja maapinna kaardistajat Nathan Lindi 1980. aastate lapsena ette. Ühes kostüümikunstnik Ann Foleyga loodi osalt “Tagasi tulevikku” filmide Marty McFlyst inspireeritud välimus, kasutati sarnast vesti ja tossusid.

6. Osa filmimispaikadest Hawaiil tuli “Godzilla vs. Kongi” võtete käigus loobuda, kuna vulkaanide tegevuse tõttu kattusid paigad laavaga.

7. “Godzilla vs. Kongi” ülioluliseks stseeniks tuli kunstnikel Owen Patersonil ja Tom Hammockil luua Itaalias Vatikanis asuvast Peetri kirikust 40 korda suurem Maa sisemuses paiknev tempel.