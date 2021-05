Armastatud näitleja Külliki Saldre viimasest rollist: muud ei ole, kui mopiga näkku ja ole vait

Kvaliteetaeg iseenda ja perega

Paljude teatrinäitlejate jaoks on aasta koroonapiirangute tõttu möödunud rahulikult. Samuti ka Külliki Saldrel, kes pühendas vaba aja lastelastele ja iseenda keha ja vaimu eest hoolitsemisele. “Enamus aja olen veetnud Tartus ja käinud võimalikult palju Hiiumaal, et lastelastega aega veeta. Samuti olen püüdnud oma sportlikku vormi parandada ning käinud kepikõndi tegemas ja jalutamas. Olen palju ka lugenud”, räägib Külliki. Näitleja on tänulik, et on terve püsinud ning nüüdseks ka esimese vaktsiinisüsti kätte saanud. “Peagi saan ka teise vaktsiini ning siis loodame, et on mõnda aega veidi rahulikum ja kindlam olla,” lisab Külliki.

Etendused on pausil, näitlejad ootel

Sellel teatrihooajal on Külliki kaasa löönud Tiit Palu lavastustes “Niskamäe naised”, Jevgeni Griškovetsi “Kaaludes” ja lavastused “Head inimesed”, mille autoriks on Mart Kadastik ning lavastajaks Ain Mäeots. Kõige suurem roll oli tal mängida just “Niskamäe naised” lavastuses, kus kehastab vanaperenaist. “See on Tiit Palu oma dramatiseering kahest näidendist “Niskamäe leib” ja “Niskamäe naised” kokku. Esietendus oli 13.veebruaril ja me saime seda mängida kõigest kaks etendust ning siis tuli viiruse uus laine. Kõik teatrietendused jäid ära ja seda me sissemängida õieti ei saanud,” selgitab Külliki. Näitleja ootab pikisilmi, kas ja millal uuesti lavale minna saab.

Mopiga näkku ja ole vait