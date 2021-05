FOTOD JA VIDEO | Avaldati “Talve“ tegijate uue mängufilmi “Soo” treiler

Põnevusest pakatav armastusfilm viib meid 1917. aastasse. Euroopas möllab Esimene Maailmasõda ja Eesti idapiiri taga pulbitseb revolutsioon. Noor kunstnik Toomas Haava (Franz Malmsten) naaseb Pariisist venna sootallu. Tahtmatult mässib ta end konflikti vägivaldse ja hirmsa Madjakuga (Martin Kork), kes ahistab Metskassina tuntud kohalikku salapärast kaunitari Hildat (Hanna-Ly Aavik). Loomult edev Toomas avastab end peatselt keset võitlust armastuse eest, kusjuures panuseks on ei rohkem ega vähem kui tema enda elu.

Filmi muusika on loonud helide meister Mick Pedaja . Filmi produtseerivad koostöös Kassikuld OÜ'ga Kristian Taska ( Taska Film ), Tanel Tatter ja Veiko Esken (Apollo Film Productions).

Üle 67 aasta jõudis poelettidele ka “Soo” raamatu uustrükk, mis sedapuhku on täiendatud rohkete fotodega filmi võtteplatsilt. Raamat on läinud tagasi juurte juurde ja see avaldati kogu oma aus ja hiilguses 1914 a. originaaltekstina.