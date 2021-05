Eesti digikodanik Bam Margera visati "Jackass 4" filmist välja: mu pere on mu hüljanud

View this post on Instagram

Margerat on süüdistatud reeglite rikkumises, mis kehtestati selleks, et filmimise ajal ära hoida meelemürkide kuritarvitamist.

Veebruaris oli kuulda, et Margerale, kes on alkoholiprobleemiga kimpus olnud juba aastaid, anti järgimiseks konkreetsed reeglid, et kindlustada oma osa “Jackass 4” filmis. Väidetavalt viidi läbi rutiinseid narkoteste — uriiniproove, puhumist ja nii edasi. Ta pidi lubama, et on kaine, võtab vajalikke ravimeid ning kohtub psühholoogiga.

Steve-O kirjutas video all, et kõik pingutasid, et Margerat filmi saada ja et ainuke asi, mida temalt oodati, oli kainus: “Me kõik armastame sind nii palju nagu me ütleme, et armastame, aga keegi, kes sind armastab, ei saa julgustada sind haige edasi olema.”