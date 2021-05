TREILER | Lätis valmis Hollywoodi staaridega sõjatriller „Warhunt“

„Meil on hea meel, et Lätis on ellu viidud sedavõrd märkimisväärne projekt maailmatasemel filmitööstuse esindajate – näitlejate, helitehnikute, illustraatorite ja muude spetsialistide – osavõtul. Hollywoodi ja Läti filmitegijate koostöös on valminud hoogne ja samas sisukas linateos. Investeerimisprojektide valikul juhindume Crowdestori platvormi puhul mitte niivõrd võimalusest teenida kiiret kasumit, vaid soovist panustada nii Läti majanduslikku kui sotsiaalsesse arengusse. Niivõrd suuremahulise projekti täielik realiseerimine Lätis on erakordne sündmus, sisendades meisse patriotismi ja uhkust oma kodumaa üle. See tähendab, et ka Lätis saab filmida Hollywoodi tasemel filme!“ kommenteeris platvormi Crowdestor omanik Janis Timma.