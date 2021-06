INTERVJUU | Piraatlusest Eestis: allalaadimine on OK, üleslaadimine on karistatav? See on täiesti ekslik arvamus!

Erik Mandre igapäevaseks tööks on EAKO liikmete sisu monitooring, tuvastatud õigusrikkumiste tõkestamine, hoiatuskirjade väljasaatmine, suhtlemine õigusrikkujatega, selgitustöö, süüteo teadete esitamine, koostöö kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega – ning see kõik ikka selleks, et takistada piraatlust Eestis ja kaitsta autoreid. „On palju väljakutseid selles valdkonnas. Kindlasti ei ole see väga populaarne tegevusala, aga tööd jagub palju,” ütleb Erik ise natuke naljatledes.

Kas Eestis on piraatluseprobleem?

„Kindlasti on. Arvan, et ei ole ühtegi riiki, kus saaks öelda, et piraatlus pole üldse mingi probleem. Arvestades tänaseid võimalusi globaalse sisu kättesaamiseks erinevates sihtpunktides üle maailma, siis kindlasti ei saa öelda, et see oleks ainult mõne regiooni või suurema riigi probleem. See on kõikide riikide ühine probleem, kuid kui sügav, see juba sõltub ühiskonna moraalikoodeksist.”

Kohe lisab juurde, et Eestis kahjuks see moraalikoodeks väga kõrge ei ole. Kahjuks unustab Eesti inimene ära, et autoriõigus on ka põhiõigus ja looming on Eestis kaitsud põhiseaduse alusel.

„Öelda, et see on minu õigus või igaühe õigus võtta kellegi teost, siis see näitabki seda, et inimene ei ole väga teadlik autoriõigustest või siis teeb seda tahtlikult,” jätkab Erik. Samal tuletab meelde, et EAKO on tegelikult teinud teavitustööd ja koolitusi juba üle kahekümne aasta ning on näha, et ühiskond on nii mõnestki autoriõiguse seigast teadlik, kuid lihtsalt sageli ükskõikne. Inimesed peavad ise tundma rohkem huvi, mis on lubatud, mis keelatud. Kui see huvi puudub, siis on ühiskondlikul tasemel oluliselt raskem saavutada positiivseid arenguid.

Põhilised mured ja takistused EAKO eesmärkide elluviimisel?