Filmi- ja seriaalisoovitused | Mida huvitavat pakuvad vaatamiseks telekanalid ja voogedastusplatvormid?

Telia

Home3

Perekond võitleb ellujäämise nimel, kui planeete hävitav komeet Maa poole kihutab. John Garrity (Gerald Butler), ta endine naine Allison (Morena Baccarin) ja nende poeg Nathan asuvad ohtlikule teekonnale, et pelgupaika jõuda. Kui komeeditükid kõikjal maailmas linnu maatasa teevad, näevad Garrityd inimkonna parimaid ja halvimaid külgi. Üleilmne apokalüpsis on peaaegu käes, kui nad pääsevad uskumatu teekonna lõpus viimasel hetkel lennule võimalikku pelgupaika.

Elisa

Elisa uhiuus rahvusvaheline originaalsari ’’Mädaõunad’’ on jõudnud Elisa Huubi! Üliõpilasest aktivist Onerva röövitakse ja saadetakse vastu tema tahtmist üksikul saarel asuvasse vaimuhaiglasse. Oma suureks ehmatuseks avastab ta, et saarel kinni hoitavate naiste ravis on midagi väga valesti..

Kuigi tegemist on rahvusvahelise sarjaga, siis teeb asja väga põnevaks see, et kogu seriaal on üles võetud Eestis ning kõrvalosades astuvad üles ka mitmed kodumaised näitlejad. Nii selle kui mitmed teised Elisa originaalsarjad leiab eksklusiivselt Elisa Huubist.