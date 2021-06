Näitlejatöö pole naljaasi! Enneolematud seigad võtteplatsilt, mida on raske uskuda

1. Selleks, et elada iga päev üle kaheksa tundi grimmitoolis, et Grinchiks muutuda, treenis spetsiaalne inimene CIA-st Jim Carreyt piina taluma.

Jim Carrey on öelnud, et tal oli selline tunne nagu teda oleks iga päev elusalt maetud. Esimesel päeval lõi ta jala läbi seina ja ütles režissöörile, et ta ei saa seda filmi teha.

2. Isla Fisher peaaegu uppus ära, kui ta käe küljes olev ahel kostüümi külge jäi. Nad filmisid parasjagu trikistseeni filmist “Now You See Me”.

Naine ütles, et kõik arvasid, et ta lihtsalt näitleb suurepäraselt ja keegi ei saanud aru, et ta oli päriselt hädas.

3. Suur osa “Titanicu” osatäitjatest ja võttemeeskonnast said toidumürgistuse ja pidid haiglasse minema.

4. Benedict Cumberbatch ja ta sõbrad sõitsid tagasi “The Ends of the Earth” võtteplatsile ja nende rehv läks katki ja nad rööviti relva ähvardusel.

4. Kui Melissa George tegi filmis “The Amityville Horror” paadimajastseeni, ilmus võtteplatsile kohalik politseinik, kes andis teada, et lähedalt veest leiti laip.

5. Filmi “Wicked Witch of the West” võtetel sai Margaret Hamilton mitmeid põletushaavu oma näole ja kätele. Naine ütles: “Ma ei kaeba kedagi kohtusse, sest tean, kuidas see äri käib, ma ei saaks kunagi tööle. Lähen tööle tagasi, aga seda ainult ühel tingimusel — ei mingit ilutulestikku!”

6. “The Exorcism of Emily Rose” filmimise ajal lülitus Jennifer Carpenteri raadio keset tööd ise sisse ja sealt kostus mitmeid kordi lause “I’m still alive” (olen ikka veel elus — eesti k.)

7. JoBeth Williams tegi “Poltergeistis” stseeni basseinis, mis oli täidetud pärisskelettidega, sest võltsid olevat olnud liiga kallid. Muuseas, Williamsil endal polnud sellest halli aimugi, et need päris olid.

8. Michael Imperioli vigastas “Goodfellasi” võtteplatsil katkise klaasiga oma kätt ja ta viidi haiglasse, kuid sealsed arstid hakkasid hoopis tema võltse kuulihaavu ravima. Mees naases võtteplatsile mõne õmblusega.