Kate Winslet keelas seksistseenis oma kõhtu väiksemaks töödelda: mind paneb muretsema, et katame kõik filtritega

HBO originaalsarja režissöör väidetavalt "kindlustas" naisele, et kohendavad tema kohmakat kõhtu, mida stseeni ajal näha oli, kuid Winslet keeldus sellest kategooriliselt.

Oktoobris 46-aastaseks saav Winslet arvas, et inimesed suhestuvad Mare'i tegelaskujuga paremini, kui pole kasutatud mingisuguseid filtreid: "Ta on funktsioneeriv, vigadega naine, kel on keha ja nägu, mis liiguvad koos tema vanuse ja eluga."

Näitleja rääkis, et pidi seriaali promopostrid kaks korda tagasi lükkama, kuna oli seal liiga retušeeritud: "Kutid, ma ju tean, kui palju kortse mul silmanurgas on, palun pange need tagasi."

"Mis mind muretsema paneb, on see, et näod on ilusad. Näod, mis liiguvad, muutuvad. Me ei oska enam neid nägusid armastada, sest katame need filtritega."

Kate Winslet on realistlike ilustandardite eest võidelnud ka varem. 2015. aastal, kui tal oli leping L'Oréaliga, tegi ta kindlaks, et tema fotosid ei töödeldaks.