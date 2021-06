TREILER | Neli fakti uuest katastroofifilmist "Greenland: viimane varjupaik"

Asteroidifilmide kuldaeg

Filmis „Greenland: viimane varjupaik“ on maad ähvardava komeedi nimi Clark, mis on pühendus ulmekirjanik Filmis „Greenland: viimane varjupaik“ on maad ähvardava komeedi nimi Clark, mis on pühendus ulmekirjanik Arthur C. Clarke ’ile. Muude kosmoseteemaliste raamatute seas on Arthur C. Clarke kirjutanud ka novelli „Hammer of God“, mis räägib elust meie päikesesüsteemis 22. sajandil ning tulevikuinimeste võitlusest Maad ähvardava asteroidiga. Novell ilmus viis aastat enne selliseid legendaarseid 1998. a katastroofifilme nagu „Armageddon“ ning „Kokkupõrge“ (Deep Impact) ning inspireeris neist viimast olulisel määral.

Veel üks noogutus eelkäijatele

Filmis „Greenland: viimane varjupaik“ palub üks naaber varjupaika kaasa võtta oma tütre, kelle nimi on Ellie. See nimi on viide maailmalõpufilmile „Kokkupõrge“ (Deep Impact), kus ajakirjanikust peategelane arvas ekslikult, et poliitikud räägivad armukesest nimega Ellie. Tegelikult peeti silmas ELEd (Extinction Level Event) ehk planeedi väljasuremiseni viivat sündmust, mis ohustab maailma ka antud filmis.

Butleri teine katastroofifilm

Kui teile tundub, et olete seda filmi juba näinud, siis asi võib olla selles, et tegu on teise katastroofifilmiga, mille peaosas on Gerard Butler. 2017. aastal mängis ta filmis „Magnettorm“, kus tema tegelaskuju peab parandama maakera kliimat kontrollivad satelliidid enne kui need meie planeedi hävitavad. „Magnettorm“ sai kriitikutelt võtta, kuid teenis üle maailma rohkem raha, kui „Greenland: viimane varjupaik“. Samas kassatulu järgi neid võrrelda ei saa, kuna viimane linastus keset koroonaepideemiat, mil kinod olid suletud. Naispeaosa täidab uues põnevikus seriaali „Kodumaa“ eest Emmyle nomineeritud kaunitar Morena Baccarin.