VAATA! Kaheksa LGBTQ+ romantilist komöödiat, mida käesoleval pride'i kuul vaadata

1. "The Half of It"

Tark ja häbelik Ellie elab oma lesestunud isaga väikses linnas ja pingutab, et teha teiste õpilaste kodutöid. Kõik muutub, kui Paul hakkab talle maksma, et tüdruk ta armastatule kirju hakkas kirjutama. Film toob naeru ja nuttu ja palju armsust algusest lõpuni.

2. "The Feels"

"The Feels" räägib kahe pruudi, kes hakkavad omavahel abielluma, tüdrukutenädalavahetusest. Film on täis ausust, huumorit ja südant.

3. "Duck Butter"

Kaks naist teevad kokkuleppe, et veedavad 24 segamatut tundi koos ja on igal võimalikul moel intiimsed. Film näitab, mida tähendab kellegagi ülima läheduse saavutamine.

4. "Boy Meets Girl"

See on lugu transseksuaalsest Rickyst, kes on moedisainer. Kui ta kohtub Francescaga, tekib sõprus, millele järgneb afäär.

5. "Booksmart"

Olivia Wilde'i režissööridebüüt. Parimad sõbrad Amy (Kaitlyn Dever) ja Molly (Beanie Feldstein) on terve keskkooli pingutanud, et saada parimasse ülikooli ja avastavad, et on oma elu raisku lasknud.

6. "My Beautiful Launderette"

Omari (Gordon Warnecke) ja Johnny (Daniel Day-Lewis) vahel tärkab romanss ja nad üritavad seda oma erinevates maailmates elus hoida.

7. "Alex Strangelove"

Keskkooliõpilane Alex on veendunud, et kaotab oma süütuse oma tüdruksõbrale, kuid kui ta kohtub Elliotiga, kes on gei, hakkab ta kõiges kahtlema.

8. "Romeos"

Film räägib Lukasest, kes on transseksuaalne mees ja on parasjagu oma muutumisteekonna keskel. Ta kohtub Fabioga, kellesse armub.