Eesti kinotegijate hindamatu saavutus: Eesti osalusel valminud mängufilm pääses Cannes’i filmifestivali põhivõistlusele

„Alustasin selle projekti arendamist 10 aastat tagasi ja ei osanud tõesti ette näha, et me maandume lõpuks maailma tippfestivali võistlusprogrammi,“ rõõmustas produtsent Riina Sildos. „Ilmselt võib tsiteerida klassikuid – järjepidevus viib sihile. Olen siiralt õnnelik, et meil õnnestus just sellel aastal pääseda autorikino absoluutsesse tippu, kui konkurents on kõige tihedam. See on Eesti kinotegijate hindamatu saavutus,“ ütles produtsent.