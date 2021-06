Ka parimad kahtlevad! Kaks episoodi, mille kirjutamist "Sõprade" loojad siiani kahetsevad

Esimesena kahetsetakse kolmanda hooaja samanumbrilist episoodi "The One With The Jam", kus Phoebe hakkab käima Malcolmiga (David Arquette), kes jälitas oma arust hoopis Phoebe identset kaksikõde Ursulat. Phoebe üritab mehele selgeks teha, et Ursula on manipuleeriv ja üldse halb inimene, aga Malcolm ei suuda lõpuks ikkagi Ursulast lahti öelda. Kauffman on öelnud, et nad kirjutasid seda osa mitu korda ümber, aga ei jäänud ikka rahule.

Teine on aga teise hooaja 23. episood "The One With The Chicken Pox", kus Phoebe tahab aega veeta mereväest saabunud vana poiss-sõbra Ryaniga (Charlie Sheen), aga mõlemad jäävad tuulerõugetesse. Kauffman lisas, et pole siiani kindel, kas tuulerõugete osa ikkagi töötas.

Kauffman ja Crane lisasid, et nad ei vaata ise sihilikult "Sõpru" uuesti, aga näiteks reisides on seriaal ikkagi taustal mänginud. Nad on olnud üllatunud, et mõned ideed ja lood siiani nii hästi töötavad, aga samal ajal on nad olnud pettunud, et võtsid mõne loo osas vastu otsused, mille vastu nad täna kindlasti oleksid.

Mai lõpus lasi HBO Max eetrisse seriaali kokkutuleku "Friends: Reunion", kus staarid taas kõik kokku said ja vanu häid aegu meenutasid.